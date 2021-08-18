Celil Nalçakan'dan gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Kardeşlerim dizisiyle ekrana gelen başarılı oyuncu Celil Nalçakan'in, ülkemize gelen Afgan mütecilerle ilgili attığı tweet sosyal medyaya damga vurdu.

Amerika'nın çekilmesiyle Taliban yönetimine geçen Afganistan'dan kaçmak isteyen binlerce mülteci Türkiye'ye geliyor.

ERKEKLERİN GELMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mültecilerin genç erkekler olması dikkat çekerken, pek çok ünlü isim, "Neden sadece erkekler geliyor, kadınlara ve çocuklara öncelik verilmeli" şeklinde sitemlerini paylaşıyor.

"ANNENİ BACINI ZULMÜN ORTASINDA BIRAKIP..."

'Kardeşlerim' dizisinin Akif'i Celil Nalçakan'da bu duruma sosyal medya hesabından sitem ederek, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nalçakan, "Anneni, bacını, karını, kızını zulmün göbeğinde bırakıp kaçacaksın, ben de sana üzüleceğim… " paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.



