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Celil Nalçakan'dan 'Seçil Gür' açıklaması

30.11.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Celil Nalçakan'ın, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadığı iddia edildi. Nalçakan'dan iddialara yanıt geldi

Celil Nalçakan'dan 'Seçil Gür' açıklaması

Celil Nalçakan'ın, Serdar Ortaç ile ilişkisini noktalayan Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.

Nalçakalan, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Birkaç gündür magazin sitelerinde çıkan haberler var. Bunlarla ilgili bir iki kelam etmek isterim... İnsanlar, bir kadın ve bir erkek arkadaş olabiliyor. Genelde de oluyor zaten. Dünyanın her yerinde oluyor, vallahi... Oluyor yani. Ayrıca da sevdalanmak dünyanın en güzel şeyi. İnsan sevdalansa niye saklasın böyle bir şeyi? diye düşünüyorum. Seçil hakikaten çok çok severim, çok kıymetli arkadaşımdır. Ayrıca sesine de hayranım kendisinin. bunun dışında bir durum da yok."

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Celil Nalçakan Seçil Gür
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