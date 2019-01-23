Celine Dion'un dekoltesi moda haftasına damga vurdu

Titanic filmi için seslendirdiği ‘My Heart Will Go On’ şarkısıyla 1990’lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Celine Dion, dün 34 yaşındaki balet sevgilisi Pepe Munoz ile birlikte Alexandre Vauthier markasının Haute Couture İlkbahar-Yaz 2019 defilesini izlemeye gitti.

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Defileye giderken markaya ait göğüs ve derin bacak dekolteli bir elbise giyen Dion’u görenler gözlerine inanamadı. Dekolteli kıyafetlerle görmeye alışık olmadığımız Dion, 51 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çekti.

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Celine Dion’un dekoltesi magazin basınının da ilgisini çekti… Bu durumdan rahatsız olmuş olsa gerek, sevgilisi Pepe, önce Dion’un dekoltesine baktı, sonra da eliyle kapatmak durumunda kaldı…

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