Celtic taraftarı yönetimlerinin yasağına kulak asmadı! Tüm stadyum Filistin bayraklarıyla donatıldı...

Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Celtic ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. İskoç temsilcisinin yönetimi, taraftarlarının Filistin bayrağıyla maça gelmemesi için çağrıda bulunmuş ve mücadele öncesi önlemler almıştı.

TARAFTARLAR YASAĞI DELDİ

İskoç ekibinin bu yasağına kulak asmayan Celtic taraftarları, tribünlerde Filistin bayrağı açtı. Özel bir koreografi yapan İskoç taraftarların bu hamlesi birçok kulüp tarafından büyük alkış aldı.

2016’DA BAĞIŞ TOPLAMIŞLARDI

Celtic kulübünün, “Celtic bir futbol kulübüdür, siyasi bir organizasyon değildir” şeklindeki açıklamasına tepki gösteren taraftarlar daha önce de Filistin için destekte bulunmuştu. 2016 yılında da Filistin için tribünde bayrak açan taraftarlar, Celtic kulübünün UEFA tarafından cezalandırılmasına yol açmıştı. Ödenmesi gereken para cezasının 2 katını bağış şeklinde toplayan taraftarlar, topladıkları bu parayı yönetimlerine ulaştırmıştı.





