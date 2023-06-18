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Cem Uzan'dan Galatasaray'a akılalmaz sponsorluk teklifi! 72 milyon Euro'luk teklifin içinde Icardi'nin satın alınması da var...

18.06.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir marka kurmaya hazırlanan iş insanı Cem Uzan'dan Galatasaray'a akılalmaz bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın taraftarı olduğu bilinen ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada ses getiren Uzan'ın 72 milyon euro tutarında bir sponsorluk teklifi yaptığı iddia edildi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaşamını Fransa'da sürdüren Cem Uzan'ın Galatasaray'a yüksek miktarda sponsorluk teklifinde bulunduğu iddia edildi. 72 milyon Euro’luk sponsorluk ve Mauro Icardi bonservisinin hediyesi teklifini gönderdiği iddia edilen Cem Uzan beklemeye geçti.

İŞTE CEM UZAN'IN SPONSORLUK MADDELERİ

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1- Ali Sami Yen Stadı'nın 5 yıllık isim sponsorluğu…

2- Galatasaray forma reklamının 5 yıllık sponsorluğu…

3- Mauro Icardi'nin PSG'den 40 milyon Euro’luk bonservisinin alınıp Galatasaray'a 4+1 yıllık hediye edilmesİ.

GALATASARAY'DAN YALANLAMA GELMEDİ

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Bu teklif sonrası sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar bir hayli heyecanlandı. Sarı-kırmızılı yönetimden henüz bir yalanlama gelmezken, taraftarlar Icardi transferi için yeniden umutlanmış durumda...


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