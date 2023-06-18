Cem Uzan'dan Galatasaray'a akılalmaz sponsorluk teklifi! 72 milyon Euro'luk teklifin içinde Icardi'nin satın alınması da var...

Yaşamını Fransa'da sürdüren Cem Uzan'ın Galatasaray'a yüksek miktarda sponsorluk teklifinde bulunduğu iddia edildi. 72 milyon Euro’luk sponsorluk ve Mauro Icardi bonservisinin hediyesi teklifini gönderdiği iddia edilen Cem Uzan beklemeye geçti.
1- Ali Sami Yen Stadı'nın 5 yıllık isim sponsorluğu…
2- Galatasaray forma reklamının 5 yıllık sponsorluğu…
3- Mauro Icardi'nin PSG'den 40 milyon Euro’luk bonservisinin alınıp Galatasaray'a 4+1 yıllık hediye edilmesİ.
Bu teklif sonrası sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar bir hayli heyecanlandı. Sarı-kırmızılı yönetimden henüz bir yalanlama gelmezken, taraftarlar Icardi transferi için yeniden umutlanmış durumda...