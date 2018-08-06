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Cem Yılmaz'a, Ahu Yağtu ve Defne Samyeli sorulunca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 09:44 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, Ahu Yağtu ve Defne Samyeli'nin bir araya gelmek istemediği iddialarına çok sinirlendi! Yılmaz, "Bizim böyle bir hayatımız yok, kendiniz uyduruyorsunuz" diyerek tepki gösterdi

Cem Yılmaz'a, Ahu Yağtu ve Defne Samyeli sorulunca...

Mavi turdan dönen Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, Bodrum Milas Havaalanı'nda görüntülendi. Oğlu Kemal'in doğum günü partisi için Ahu Yağtu ve Defne Samyeli'nin bir araya gelmek istemediği iddialarına yanıt veren komedyen, çıkan haberlere tepki gösterdi.

"BİZİM BÖYLE BİR HAYATIMIZ YOK"

Oğlu Kemal'in doğum günü partisinde eski eşi ve sevgilisinin aynı evde bir araya gelmek istemediği haberlerine yanıt veren ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Ne diyorsunuz siz güzel kardeşim, siz kendiniz uyduruyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz böyle, bizim böyle bir hayatımız yok" diyerek çıkıştı.

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DEFNE SAMYELİ ZOR SAKİNLEŞTİRDİ

Gazetecilerin medyaya yansıyan haberleri sorduklarını söylemeleri üzerine iyice sinirlenen komedyen, "Saçma sapan haberler bunlar, kimseyi ilgilendirmez kardeşim" diyerek aracına bindi. Bir hayli sinirli olan Cem Yılmaz'ı, sevgilisi Defne Samyeli sakinleştirdi.

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Oğlunun doğum günü partisini Bodrum Mandarin'de bulunan evinde yapacağı öğrenilen Cem Yılmaz'ın, Defne Samyeli ve Ahu Yağtu'yu bir araya getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ahu Yağtu defne samyeli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ya kime ne adamın hayatından bu kadar
Biz mizaç olarak geniş insanlarız mı demek istiyor
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