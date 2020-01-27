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Cem Yılmaz'a Hasan Kaçan'dan destek: "Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 01:00 | Son Güncelleme

Ünlü karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Cem Yılmaz'a destek verdi. Twitter'da “Yazıklar olsun Cem Yılmaz" etiketi açılmasına karşı çıkan Kaçan, "‘Yazıklar olsun Cem Yılmaz’ deniyor ya. Doğru yapılmıyor. Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'a Hasan Kaçan'dan destek: "Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım"

Hasan Kaçan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hasan Kaçan, Elazığ depreminin ardından sessiz kaldığı gerekçesiyle “Yazıklar olsun Cem Yılmaz” etiketi açılmasına karşı çıkarak Cem Yılmaz’ı savundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hasan Kaçan, Yazıklar olsun Cem Yılmaz" deniyor ya. Doğru yapılmıyor. Ben de bildiğimi söyleyeyim. Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım. 'Yardımı gözümüze mi sokuyorsun' demeyin diye sesini çıkarmıyor. Doğruya doğru. Elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederiz. Bir insanın seveni çok olunca sitem edeni de çok olur. Cem Yılmaz'dan 'Geçmiş olsun' mesajı iyi olurdu. Ama kendisi sessiz yardımı tercih etmiş. Neticede, bir ve beraber olunması gereken günlerde ayrılık/gayrılık olmaz" ifadelerini kullandı.

hasankaçan

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Anahtar Kelimeler:
hasan kaçan, Cem Yılmaz,

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