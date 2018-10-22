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Cem Yılmaz'dan Arif V216 film şarkıları için imza günü

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.10.2018 00:44 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, Arif V216 filminde büyük beğeni toplayan şarkılarını bir albümde topladı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Arif V216 film şarkıları albümünün prodüktörlüğünü yapan aranjör İskender Paydaş albümünün ilk imza gününde hayranlarıyla buluştu.

Cem Yılmaz'dan Arif V216 film şarkıları için imza günü

Müziğe olan merakı ile bilinen başarılı komedyen Cem Yılmaz ve ünlü aranjör İskender Paydaş Arif V 216 film şarkıları albümünün ilk imza günü için D&R Kanyon'daydı. Hayranlarının yoğun ilgilisi ile karşılaşan ikili, sevenleriyle sohbet edip, gelen hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

'ŞARKILARI ARİF KARAKTERİNİN SESİYLE OKUDUM'
Arif V 216 albümü ile ilgili Cem Yılmaz, ''Bugün benim için çok özel bir gün. O kadar özel ki 1 yıldır hasretle bu plağın çıkmasını bekliyordum. Bu proje için başarılı isimler ile çalıştık ve bu albüm benim için çok özel bir hatıra ve koleksiyon parçası oldu. Albümde okuduğum şarkıları kendi sesimle değil Arif karakterinin sesiyle okudum bu nedenle biraz zorlu bir süreçti benim için. Tarkan nağmeleri yapmak da çok zordu, İskender'den o konu ile ilgili çok yardım aldım." diye konuştu.

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'KENAN'I KISKANDIRACAK KADAR GÜZEL OLDU'
Albümdeki en sevdiğiniz şarkı hangisidir sorusuna ise ünlü komedyen, ''Hepsini çok seviyorum ama favorim Kenan Doğulu'nun 'Kandırdım' şarkısı. Aranjesi çok güzel oldu hatta Kenan'ı kıskandıracak kadar güzel bir aranje yaptı İskender Paydaş'' diye cevapladı.

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CEM YILMAZ'IN LİSE ÖĞRETMENİ DE GELDİ
Uzun kuyrukların oluştuğu imza gününde Cem Yılmaz ve İskender Paydaş, sevenleriyle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Cem Yılmaz'ın lise öğretmeni Kazım Şener de imza için bekleyenler arasındaydı. Sanatçı ve öğretmeni arasında okul günlerine dair gülümseten diyaloglar geçti.

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