Cem Yılmaz'dan beklenen Ozan Güven açıklaması! 'Hasretle bekliyorum' dedi, gündem oldu!

Cem Yılmaz yeni projesi Do Not Disturb dün akşam yapılan lansman ile gündem oldu. Yeni projesi ile ilgili soruları yanıtlayan Cem Yılmaz, yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili gelen soruya verdiği cevapla oldukça konuşuldu.

Muhabir Online hesabında yayımlanan görüntülerde Cem Yılmaz, "Ozan Güven'i ne zaman aranızda göreceğiz" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

"ONUNLA OYNAMAYI ÖZLEDİM"

Yılmaz, uzun süredir birlikte çalıştığı ve yakın arkadaşı olan Ozan Güven ile ilgili o soruya şu açıklamayı yaptı:

"Ozan'ı biz de merak ediyoruz. Elbette olay çok ciddi bir konu. Üzerinden 3 sene geçti. Biz de arkadaşımızı hasretle bekliyoruz. Ozan bu konuda ortaya bir prensip koydu. Başına gelen tatsız hadise bir neticelensin ve mahkeme kararı çıksın diye bekliyor. Bence çok edepli de bir şey yapıyor. Bir oyuncu arkadaşı olarak onunla oynamayı özledim" dedi.

Ünlü komedyenin açıklamalarının sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılardan 'İşte dost', 'Sonucu biz de çok merak ediyoruz', 'Acaba kim haklı?', 'Sessiz kalmak da bir tercih tabi' gibi yorumlar geldi.



