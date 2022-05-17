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  4. Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri'yi beğenmeyen izleyiciye yanıt: Gülüm benim, canım, şeker kardeşim...

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri'yi beğenmeyen izleyiciye yanıt: Gülüm benim, canım, şeker kardeşim...

17.05.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu. Türkiye'nin son günlerde en çok konuşulan projelerinden bir olan Erşan Kuneri sosyal medyanın da gündemine oturdu. Ünlü sinemacı ve komedyen Cem Yılmaz, Twitter'dan "Maalesef çok kötü bir seri" yazan bir izleyiciye verdiği cevapla dikkat çekti.

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri'yi beğenmeyen izleyiciye yanıt: Gülüm benim, canım, şeker kardeşim...

Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın başrollerde oynadığı Erşan Kuneri dizisi gündemden düşmüyor. 8 bölümden oluşan Erşan Kuneri, geçtiğimiz hafta yayına girmişti. Diziyi çok beğenenler olduğu kadar eleştirenler ve Cem Yılmaz'ın eski yapımlardan uzak bulanlar da oldu.

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Cem Yılmaz, Twitter'da diziyle ilgili yapılan bir paylaşıma "Maalesef çok kötü bir seri" yazan sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi.

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"LÜTFEN ARTIK BOŞ İŞLERİ BIRAK"

Yılmaz paylaşımında "Hayır Osmancım değil. Yalnızca sana göre değil. Hepsi bu. Lütfen artık boş işleri bırak :) Sevdiğin şeylerden bahset vaktini onlara ver hadi gülüm benim, canım, şeker kardeşim. Seni seviyorum bay" ifadelerini kullandı.

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