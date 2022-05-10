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Erşan Kuneri ile gündemde olan Cem Yılmaz'dan, Feyyaz Yiğit ve Gibi dizisi yorumu

10.05.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erşan Kuneri dizisiyle gündemde olan ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, sosyal medyada fırtınalar estiren Gibi dizisiyle ilgili düşüncelerini açıkladı. Son dönemin popüler oyuncu ve yazarlarından Feyyaz Yiğit imzalı Gibi'yi başarılı bulduğunu belirten Cem Yılmaz, " Çok değişik bir mizah ve oynama şekli. Tuhaf ama tuhaflığın daha kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Erşan Kuneri ile gündemde olan Cem Yılmaz'dan, Feyyaz Yiğit ve Gibi dizisi yorumu

Cem Yılmaz'ın uzun süredir merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri, yayına girmek için gün sayıyor. 13 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak olan Erşan Kuneri dizisinin senaristi, yapımcısı ve başrol oyuncusu Cem Yılmaz, rol arkadaşları Ezgi Mola ve Merve Dizdar ile TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum'da konuk oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Erşan Kuneri'yle ilgili merak ettiklerini ünlü oyunculara sordu.

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"ERŞAN ASLINDA SEAN CONNERY MELODİSİNDEN ARAK..."

"Erşan Kuneri fikri nasıl ortaya çıktı?" sorusunu yanıtlayan Yılmaz, "Erşan Kuneri dizisi diliyle, dünyasıyla biraz frapan bir iş. Çok uzun zamandır, acaba nasıl bir hikayeyle, bu adamı ve bu arkadaşlarını nasıl canlandıracağız diye düşünüyordum doğrusu. Babamın bir arkadaşı var Erşan ismi. Çok da nadir bir isim. Ama çocukluktan bir Erşan abiyi hatırlıyorum. Erşan Kuneri aslında ‘Sean Connery’ melodisinden arak bir şey" dedi.

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"İKİNCİ DAKİKASINDA KAHKAHA ATMAYA BAŞLADIM"

Erşan Kuneri'de çok değişik bir karakterle seyirci karşısına çıkacak olan Ezgi Mola ise "Erşan Kuneri senaryosunun ikinci dakikasında kahkaha atmaya başladım. Seyirci olarak Cem Yılmaz’ı dram işlerde aşırı beğeniyorum. Hokkabaz en sevdiğim Cem Yılmaz filmi.'' şeklinde konuştu. Merve Dizdar ise , ''Cem Yılmaz böyle bir karakter var hani. Bilmiyorum çok garip bir his değil mi. Ben bir oyuncu için inanılmaz bir şans olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

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YILMAZ'DAN GİBİ YORUMU: ÇOK GÜZEL ŞEYLER DUYUYORUM

Cem Yılmaz sohbet sırasında, Exxen'de 2 sezon yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gibi dizisiyle de ilgili yorum yaptı. Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın rol aldığı, senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yazdığı Gibi'yi çok başarılı bulduğunu belirten Yılmaz "Gibi ile ilgili çok güzel şeyler duyuyorum. Çok değişik bir mizah, çok değişik bir sunum, değişik bir metin ve oynama şekli. Bu bana çok yeni ve güzel bir şey geliyor. Ne kadar güzel bir kapı. Çok komik bir iş ama sunum olarak da çok akıllı bir iş. Tuhaf ama tuhaflığın daha kıymetli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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