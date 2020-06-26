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Cem Yılmaz’dan Karakomik 2 Müjdesi! Karakomik 2 Netflix’e geldi mi? Karakomik 2 Konusu, Oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 16:21 | Son Güncelleme

İki ayrı konuyu işleyen ve 2020 yılında izleyicilerle buluşan Cem Yılmaz filmi “Karakomik filmler”, online platformlardan izlemek isteyenler tarafından uzun süredir bekleniyordu. Bugün Cem Yılmaz tarafından merakla beklenen açıklama yapıldı. Peki, Karakomik 2 ne zaman Netflix’ten izlenebilecek?

Cem Yılmaz’dan Karakomik 2 Müjdesi! Karakomik 2 Netflix’e geldi mi? Karakomik 2 Konusu, Oyuncuları

Netflix’e geldiği anda çok sayıda insan tarafından izlenen Karakomik filmler 1 sonrası izleyiciler, heyecanla Karakomik 2 Netflix platformunda yayınlansın diye beklemeye başladı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Karakomik 2 filmi Netflix’ten 26 Haziran tarihinden itibaren izlenebilecek. Cem Yılmaz’ın son film serisi olan Karakomik Filmler’in ikincisinin izleyenler ve sinema eleştirmenleri tarafından beğenilip beğenilmeyeceği merak ediliyor. Karakomik Filmler’in alışılmış Cem Yılmaz tarzından farklı olması nedeniyle bazı çevreler tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldığı biliniyor. Netflix’de yayınlanan filmi izlemek isteyen sinemaseverler “Karakomik 2 kaç saat?” sorusunun cevabını merak ediyor. Karakomik 2 filmi 1 saat 2 dakika sürüyor.

Karakomik 2 Oyuncular

Karakomik 2 oyuncu kadrosu arasında Cem Yılmaz’ın yanı sıra Cem Davran, Cem Yılmaz filmlerinde görmeye alışık olduğumuz Özkan Uğur, “Pek Yakında” ve “Arif V 216” filmlerinde de rol almış olan Çağlar Çorumlu”, Büşra Develi, Emir Gürsoy, Celil Nalçakan, Özge Özpirinçci, Cem Yılmaz’a Pek Yakında filminde eşlik eden Tülin Özen, Tansu Biçer, Emin Gürsoy ve Necip Memili gibi önemli isimler bulunuyor.

Karakomik 2 Konusu

Konusu, çekimleri ve senaryosuyla alışılmış Cem Yılmaz filmlerinden bir hayli farklı olan Karakomik 2, hem olumlu hem de olumsuz olarak çok sayıda eleştiri aldı. Karakomik 2 konu itibariyle Karakomik Filmler serisinin birincisinin alt yapısı üzerine kuruldu. Karakomik 2 filminin içerisinde Deli ve Emanet olmak üzere iki ayrı film izleyenleri karşılıyor. Deli filminde bir taksicinin hikayesi anlatılıyor. Sevdiği kızla konuşmak isteyen taksi şoförünün bir gece mesaisinde başından geçenler işleniyor. Başka bir hikayenin işlendiği Emanet’te ise ünlü olmak için çabalayan bir dansçı bulunuyor. Bir yetenek yarışmasına katılan dansçının başından geçenler anlatılıyor.

Karakomik 2 Nerede Çekildi?

Serinin ilk filmi gibi Karakomik 2 filmi de Muğla’nın Milas ilçesinde çekildi. Milas’ın farklı pek çok noktasında çekimler yapılmış olmasına rağmen yoğun olarak çekimler Kuzyaka mahallesinde gerçekleştirildi. Karakomik 2 filminin bazı sahneleri ise İstanbul’da çekildi.

Karakomik Filmler 2 Kaç Kişi Tarafından İzlendi?

17 Ocak 2020’de sinemalarda vizyona giren Karakomik 2 filmini ilk haftanın sonunda 139.849 kişi izlemişti. Karakomik 2 filmi Cem Yılmaz için bugüne kadar en düşük gişeye sahip film olarak kalmıştı. Karakomik 2 filmini en düşük seyirci olarak gişede serisinin birinci filmi olan Karakomik Filmler 1 takip etmişti. Ancak Cem Yılmaz’ın bu iki filmiyle yüksek gişe elde etmek yerine farklı bir deneme yapmak istediği düşünülüyor. Netflix Karakomik 2 filmini yayınladıktan sonra izleyici sayısının büyük oranda artacağı düşünülüyor.

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