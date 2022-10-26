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Cem Yılmaz'dan müjde! 'Ayzek ile Bir Gece' filminin çekimleri başladı

26.10.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisinin yeni filmi 'Ayzek ile Bir Gece'nin çekimleri başladı.

Cem Yılmaz'dan müjde! 'Ayzek ile Bir Gece' filminin çekimleri başladı

Cem Yılmaz'ın 2019 yapımı 'Karakomik Filmler: 2 Arada' filminde canlandırdığı Ayzek karaterine odaklanan yeni filminin çekimleri başladı.

Yılmaz, çekimlerin başladığını, üzerinde 23 Ekim tarihini gösteren klaket görseli ile sosyal medyadan duyurdu.

'Ayzek ile Bir Gece'de Cem Yılmaz'a Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu eşlik ediyor.

Filmin ilk duyurusunu haziran ayının başında Instagram hesabından yapan Cem Yılmaz, "Ayzek'in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki sonra ne oldu? Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz" ifadelerine yer vermişti.

Dolayısıyla yeni filmin, 'Karakomik Filmler: 2 Arada'dan sonraki bir dönemi anlatacağı tahmin ediliyor.

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