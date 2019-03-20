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Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Gösterisinin geliri o derneğe bağışlandı

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 20.03.2019 01:37 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz 'Diamond Elite Platinum Plus' adını verdiği yeni stand up gösterisini sergilemeye devam ediyor. Cem Yılmaz, son gösterisinden elde edilen 300 bin TL'lik geliri Down Sendromu Derneği'ne bağışladı.

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Gösterisinin geliri o derneğe bağışlandı

Son olarak 2012 yılında Fundamentals gösterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus ile sahnelere dönüş yaptı. İstanbul'daki gösterilerinde hayranlarıyla buluşan Cem Yılmaz örnek bir davranışta bulundu.

Cem Yılmaz, son gösterisinden elde edilen 300 bin TL'lik geliri Down Sendromu Derneği'ne bağışladı. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Cem Yılmaz, ''Bu akşamki gösterimizde,seyircim Down Sendromu Derneği'ne 300.000 TL gelir sağlamıştır. Her birinize tek tek teşekkür ederim' notunu yazdı.

cem-twitter

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Cem Yılmaz Cem Yılmaz stand up down sendromu derneği

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