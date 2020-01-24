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Cem Yılmaz'dan sahte hesap tepkisi: Bunu neden yapıyor olabilir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 00:03 | Son Güncelleme

Karakomik Filmler 2 filmiyle gündemde olan usta komedyen Cem Yılmaz, kendi ismiyle açılan sahte sosyal medya hesaplarına tepki gösterdi.

Cem Yılmaz'dan sahte hesap tepkisi: Bunu neden yapıyor olabilir?

Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla kendi ismiyle açılan sahte bir hesabı takipçileriyle paylaştı.

Siyasi içerikler paylaşan sahte hesabı 34 bin kişinin takip etmesine şaşıran Cem Yılmaz paylaşımında şunları yazdı:

cem

"Sosyal medyada şu şekil bir hesap üzerinden yayın yapan kişiyi takip eden 34 bin kişi. Bunu neden yapıyor olabilir? Bu hesapta yazılanlar üzerinden devamlı şahsıma tepki gösterilmesi de cabası! Şu oyunu bırakın artık yahu. Çocuk gibi adamlarsınız valla....Ayıp

Sorsan, zaten fikrini söyleyecek hatta işi ile sanatıyla zaten kendini ifade eden adamı ,kaplama / ekleme / yapıştırma çaba ile politik olaylara monte edip kendi kendine hallenmek üzerine birsey kurmuşsunuz. Gerçekten ibretle izliyorum. Neyse bugün sıra Athena Gökhan da zaten :)"

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz, twitter, Karakomik Filmler 2,

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