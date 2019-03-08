Mynet Trend

Cem Yılmaz'dan yardım isteyen muhtar adayına esprili yanıt

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 08.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından "Güzel bir reklamım olsa çok mutlu olurdum. Her şey para değil" diyerek kendisinden destek isteyen muhtar adayına verdiği cevapla güldürdü.

Cem Yılmaz'dan yardım isteyen muhtar adayına esprili yanıt

Komedyen, yapımcı ve yönetmen Cem Yılmaz, kendisinden bir destek videosu hazırlamasını isteyen muhtar adayı Recep Ekin'e sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"PARA PULLA İŞİM OLMAZ BANA DESTEK OL ABİ"

Mersin Selçuklar Mahallesi muhtar adayı Recep Ekin, sosyal medya platformu Twitter'da Cem Yılmaz'a, "Abi ben Selçuklar Mahallesi muhtar adayıyım. Bana destek videosu yapar mısın? Para pulla işim olmaz sadece destek ol sahip çık abi. Güzel bir reklamım olsa çok mutlu olurdum. Her şey para değil şu yalan dünyada" şeklinde ricada bulundu.

"BAŞARILAR DİLERİM AMA SİZİ TANIMIYORUM"

Cem Yılmaz ise muhtar adayı Ekin'e "Sevgili Recep Bey, muhtarlık yarışında size başarılar dilerdim ama sizi tanımıyorum… Diğer adaylarla ilgili bilgi verebilir misiniz dürüstçe fikrimi söyleyeyim. Sonuçta Türkiye kazanacak! Sevgiler" yanıtını verdi.

cem-yilmaz-destek-videosu-isteyen-muhtar-adayina-11813898_6028_m

Bunun üzerine muhtar adayı Ekin, Cem Yılmaz'a "Adaylar abi 4 kişiyiz 3 tane yaşlı aday var, bir genç benim. Projeleri olan da bir benim sloganlarım nasıl abi?" dedi.

cem-yilmaz-destek-videosu-isteyen-muhtar-adayina-11813898_4914_m


PARTNERII. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
Acun Ilıcalı'dan Murat Boz'a doğum günü sürprizi!Acun Ilıcalı'dan Murat Boz'a doğum günü sürprizi!
Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştıBerna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Twitter seçim

En Çok Okunan Trend Haberler

Milyarder iş adamı penis büyütme ameliyatında hayatını kaybetti

Milyarder iş adamı penis büyütme ameliyatında hayatını kaybetti

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Külliye'ye ünlü akını

Külliye'ye ünlü akını

ABD 2,5 yıldır gizlice çalışıyordu! Ortaya çıktı

ABD 2,5 yıldır gizlice çalışıyordu! Ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında flaş iddia!

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı'dan Murat Boz'a doğum günü sürprizi!

Acun Ilıcalı'dan Murat Boz'a doğum günü sürprizi!

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Cinsel hayatları hakkında övünmeyi seven 7 ünlü çift

Cinsel hayatlarını herkese anlattılar!

Taylor Swift Instagram yorumlarını kapattı

Yorumları kapattı üstüne bir de makale yazdı

Kylie Jenner’ın en genç milyarder olmasının sebebi Kim'in seks kasedi mi?

En genç milyarder olmasının sebebi o seks kasedi mi?

Afra Saraçoğlu'nun yeni imajı

Afra Saraçoğlu'nun yeni imajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.