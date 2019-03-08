Cem Yılmaz'dan yardım isteyen muhtar adayına esprili yanıt

Komedyen, yapımcı ve yönetmen Cem Yılmaz, kendisinden bir destek videosu hazırlamasını isteyen muhtar adayı Recep Ekin'e sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"PARA PULLA İŞİM OLMAZ BANA DESTEK OL ABİ"

Mersin Selçuklar Mahallesi muhtar adayı Recep Ekin, sosyal medya platformu Twitter'da Cem Yılmaz'a, "Abi ben Selçuklar Mahallesi muhtar adayıyım. Bana destek videosu yapar mısın? Para pulla işim olmaz sadece destek ol sahip çık abi. Güzel bir reklamım olsa çok mutlu olurdum. Her şey para değil şu yalan dünyada" şeklinde ricada bulundu.

"BAŞARILAR DİLERİM AMA SİZİ TANIMIYORUM"

Cem Yılmaz ise muhtar adayı Ekin'e "Sevgili Recep Bey, muhtarlık yarışında size başarılar dilerdim ama sizi tanımıyorum… Diğer adaylarla ilgili bilgi verebilir misiniz dürüstçe fikrimi söyleyeyim. Sonuçta Türkiye kazanacak! Sevgiler" yanıtını verdi.

Bunun üzerine muhtar adayı Ekin, Cem Yılmaz'a "Adaylar abi 4 kişiyiz 3 tane yaşlı aday var, bir genç benim. Projeleri olan da bir benim sloganlarım nasıl abi?" dedi.



