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Cem Yılmaz Defne Samyeli aşkını Sereney Sarıkaya mı bitiridi!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 22.10.2019 13:45 | Son Güncelleme

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın ayrıldığı konuşuluyordu. 2. Sayfa programında yer alan iddiaya göre ikilinin arasına Sereney Sarıkaya girdi.

Bir buçuk sene önce aşk yaşamaya başlayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz yollarını ayırdı. Samyeli'nin bir davette oyuncu Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz arasındaki bakış ve konuşmalardan rahatsız olduğu için ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

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DEFNE, SERENAY SARIKAYA'YI KISKANDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre; Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin arasına Serenay Sarıkaya girdi. Yılmaz ile Sarıkaya'nın samimiyeti Defne Samyeli'yi kızdırdı. İkili bu sebeple ciddi bir tartışma yaşadı. Kıskanılmaktan hiç hoşlanmayan Yılmaz ise bu durumdan rahatsız oldu. Bunun üzerine de Defne Samyeli ayrılık kararı aldı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yı ise Defne Samyeli'nin çok hoşlanmadığı Ozan Güven tanıştırdı.

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CEM YILMAZ'IN GÖSTERİSİNE GİTMİŞTİ

Serenay Sarıkaya, 19 Nisan'da Yılmaz'ın tek kişilik gösterisini izlemiş, çıkışta "İade-i ziyaret yapacak herhalde" demişti.


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Cem Yılmaz defne samyeli Serenay Sarıkaya

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