Cem Yılmaz filmleriyle ilgili ilginç makale! 'Dekolte ve eşcinselliği...'

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Yorulmaz ile Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Sarımsakçı Akar, “Cem Yılmaz Filmleri'nin Din ve Değerler Açısından İncelenmesi” adlı makaleyle gündeme geldi. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre makalede Yılmaz'ın filmlerinde cinselliğin, dekoltenin yoğun olarak kullanıldığı, eşcinselliğe yer verildiği, ibadetlere ise hiç yer verilmediği savunuldu.

'CİNSEL İÇERİKLİ SÖZLER...'

Filmde, “Arif” karakterinin gençleri kötü yola teşvik ettiği iddia edildi. Makaledeki şu sözler sosyal medyada da gündem oldu: "Filmlerde kadınlar dekolteli, mini etekli ve göbek bölgeleri açık kıyafetler giymektedir. Cinsel içerikli sözler, günlük yaşamın bir parçası olarak kullanılmaktadır.”

Akademik dergide yayınlanan makaledeki şu sözler de sosyal medya kullanıcılarını şoke etti: "Arif V 216 filminde, eşcinsel davranışlara yoğun bir şekilde verilmemektedir. Özellikle, Zeki Müren'in olduğu sahnelerde ve Arif meşhur olduktan sonra Zeki Müren'le özdeşleşen kıyafetler giydiği sahnelerde eşcinselliğe atıfta bulunulmaktadır. Benzer şekilde psikolojik ve fiziksel şiddet unsurlarına da Cem Yılmaz, filmlerinde yoğun bir şekilde yer verilmektedir."

Böyle bir makalenin akademik dergide yayınlanmaması gerektiğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları makaleyi yazan isimlere tepki gösterdi.



