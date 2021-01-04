Cem Yılmaz gündemde! 'Gökhan iş arama kendine'

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz yağmur yağmaması ve suyun kısıtlı olması sebebiyle bir paylaşım yaptı. Özoğuz paylaşımında "Su bitti bitiyor! Su tüketimi için bir şeyler yapmak zorundayız!" yazdı.

SMA'lı çocuklar için kampanyalara destek veren ve Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yaptığı paylaşımla gündem olan Cem Yılmaz ise bu paylaşımı pas geçmedi.

Cem Yılmaz Athena Gökhan'a verdiği yanıtla olay oldu. Yılmaz Gökhan Özoğuz'un bu paylaşımına "Gökhan iş arama kendine, müziğini yap kardeşim... Bırak. Bak Bono hep müziğini yaptı kötü mü oldu?" dedi.

Sık sık politik yorumlarıyla gündeme gelen ikili bu paylaşımla da gündem oldu.

