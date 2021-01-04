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Cem Yılmaz gündemde! 'Gökhan iş arama kendine'

04.01.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz gündemde! 'Gökhan iş arama kendine'

Ekrem İmamoğlu ile Twitter'da yazışmasıyla gündemde olan Cem Yılmaz Gökhan Özoğuz'a yazdıklarıyla da dikkat çekti. Sık sık politik yorumlarıyla tepki çeken Özoğuz'a Cem Yılmaz "İş arama kendine" dedi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz yağmur yağmaması ve suyun kısıtlı olması sebebiyle bir paylaşım yaptı. Özoğuz paylaşımında "Su bitti bitiyor! Su tüketimi için bir şeyler yapmak zorundayız!" yazdı.

SMA'lı çocuklar için kampanyalara destek veren ve Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yaptığı paylaşımla gündem olan Cem Yılmaz ise bu paylaşımı pas geçmedi.

Ekran Alıntısı

Cem Yılmaz Athena Gökhan'a verdiği yanıtla olay oldu. Yılmaz Gökhan Özoğuz'un bu paylaşımına "Gökhan iş arama kendine, müziğini yap kardeşim... Bırak. Bak Bono hep müziğini yaptı kötü mü oldu?" dedi.

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Sık sık politik yorumlarıyla gündeme gelen ikili bu paylaşımla da gündem oldu.

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