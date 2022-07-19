Cem Yılmaz'ı güldüren Erşan Kuneri paylaşımı: Dublin civarında size denk geldim

Fenomen olan Erşan Kuneri karakterini Netflix için dizi yapan ve 2. sezonunun da çekileceğini açıklayan Cem Yılmaz'ın Twitter'daki paylaşımı hayranlarını gülümsetti.

"ÇOK İYİ" NOTUYLA PAYLAŞTI

Yılmaz'ın bir hayranı yurt dışında Erşan Kuneri'ye benzeyen kişinin fotoğrafını çekerek paylaştı. Emre Hızlı isimli Twitter kullanıcısı "Hocam güney Dublin civarında size denk geldim. Yeni sezon sandığımızdan da kısa zamanda geliyor sanırım" notunu yazdı.

Yılmaz da o paylaşımı "Çok iyi" notuyla kendi hesabından paylaştı. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

