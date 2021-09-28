MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz'ı üzen haber! Londra'daki gösterisi pandemi nedeniyle iptal edildi

Cem Yılmaz'ı üzen haber! Londra'daki gösterisi pandemi nedeniyle iptal edildi

28.09.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın 31 Ekim’de İngiltere'nin başkenti Londra’da gerçekleştireceği gösterisi pandemi önlemleri nedeniyle iptal edildi. Yılmaz, haberi ‘üzüldüğüm bir haber’ notuyla paylaştı.

Cem Yılmaz'ı üzen haber! Londra'daki gösterisi pandemi nedeniyle iptal edildi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz İngiltere'nin başkenti Londra’daki gösterisinin pandemi nedeniyle iptal edildiğini Instagram hesabından duyurdu.

Cem Yılmaz Instagram hesabından şunları yazdı:

"Üzüldüğüm bir haber. 31 Ekim 2021 tarihinde Londra'da gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi pandemi önlemleri kapsamında iptal edilmiştir.

Gösteriye alınan biletlerin ödemeleri Eventim Apollo tarafından alıcıların hesaplarına otomatik olarak yatırılacaktır. Yeni gösterilerde, sağlıklı, güzel günlerde kavuşmak dileğiyle."

cmy

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında itiraf etti! "Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı..."Canlı yayında itiraf etti! "Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı..."
Esra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldilerEsra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldiler
Onu hatırladınız mı? Bambaşka biri oldu!Onu hatırladınız mı? Bambaşka biri oldu!
Anahtar Kelimeler:
Londra Cem Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel harekât polisi kocasını öldüren kadının ailesi konuştu

Özel harekât polisi kocasını öldüren kadının ailesi konuştu

İlk vukuatı değilmiş! Sezer Öztürk cinayetten aranıyor

İlk vukuatı değilmiş! Sezer Öztürk cinayetten aranıyor

Ankara’ya gitti: Pornosu elden ele dolaşan...

Ankara’ya gitti: Pornosu elden ele dolaşan...

Kalp ve Damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi! Seda Sayan dakikalarca alkış tuttu

Kalp ve Damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi! Seda Sayan dakikalarca alkış tuttu

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR testi kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR testi kararı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.