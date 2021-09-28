Cem Yılmaz'ı üzen haber! Londra'daki gösterisi pandemi nedeniyle iptal edildi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz İngiltere'nin başkenti Londra’daki gösterisinin pandemi nedeniyle iptal edildiğini Instagram hesabından duyurdu.
Cem Yılmaz Instagram hesabından şunları yazdı:
"Üzüldüğüm bir haber. 31 Ekim 2021 tarihinde Londra'da gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi pandemi önlemleri kapsamında iptal edilmiştir.
Gösteriye alınan biletlerin ödemeleri Eventim Apollo tarafından alıcıların hesaplarına otomatik olarak yatırılacaktır. Yeni gösterilerde, sağlıklı, güzel günlerde kavuşmak dileğiyle."
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