Cem Yılmaz'ın dolandırıcı isyanı! "Dolandırıcılığın da tadı yok"

Geçtiğimiz aylarda Bill Gates'in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışanların e-mailini paylaşan Cem Yılmaz, bu kez de Amerikalı iş adamı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett ismini kullanan dolandırıcıların e-mailini ifşa etti.

Gelen e-mail'i ti'ye alan ünlü komedyen," Hello my name is Warren Buffett :)) Ulan dolandırıcılığın da tadı yok." mesajını paylaştı.

Hello my name is Warren Buffet :)) ulan dolandırıcılığın da tadı yok. pic.twitter.com/5JpCiAObKw — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 30, 2022