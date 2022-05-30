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Cem Yılmaz'ın dolandırıcı isyanı! "Dolandırıcılığın da tadı yok"

30.05.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bill Gates'in ardından Warren Buffett'ın da adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışan kişilerin e-mailini ifşa etti. Yılmaz, "Ulan dolandırıcılığın da tadı yok!" dedi.

Cem Yılmaz'ın dolandırıcı isyanı! "Dolandırıcılığın da tadı yok"

Geçtiğimiz aylarda Bill Gates'in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışanların e-mailini paylaşan Cem Yılmaz, bu kez de Amerikalı iş adamı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett ismini kullanan dolandırıcıların e-mailini ifşa etti.

Gelen e-mail'i ti'ye alan ünlü komedyen," Hello my name is Warren Buffett :)) Ulan dolandırıcılığın da tadı yok." mesajını paylaştı.


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Cem Yılmaz
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