MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye destek yağıyor!

Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye destek yağıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 11:25 | Son Güncelleme

Eski sevgilisi Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını kabul eden Defne Samyeli'nin "Hiç ihtimal vermedim, konduramadım" sözleri Twitter'da trend oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı hesaplarından paylaşım yaparak Samyeli'ye destek oldu.

Bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ın kendisinden ayrılır ayrılmaz Serenay Sarıkaya ile aşk yaşaması hakkında konuştu. Gazetecilerin aldatma sorularına da samimi şekilde cevap veren Samyeli’nin açıklamasına sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştuDefne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu

“DEDİKODU PROGRAMLARINA İÇERİK” SÖZLERİNİ KULLANMIŞTI

Defne Samyeli, geçtiğimiz Ekim ayında Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberleri Instagram hesabından “İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da ‘maksat hareket olsun’ mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum” diyerek yalanlamıştı. Aradan aylar geçti ve Samyeli’den ayrılan Cem Yılmaz’ın, Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

DEFNE’YE DESTEK MESAJLARI

Ortaya çıkan Atina görüntülerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, “Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı ön yargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün” dedi. İhanete uğradığını kabul eden Samyeli’nin “Konduramadım” sözleri ise Twitter’da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımlarla Samyeli’ye destek oldu.

defne-sosyal-medya

defne-sosyalmedya2


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş
Özlem Yıldız öpüşmeyi kesmiş! Özlem Yıldız öpüşmeyi kesmiş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz, defne samyeli,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

Yasak Elma'da sürpriz isim! Böyle geri döndü

Yasak Elma'da sürpriz isim! Böyle geri döndü

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Chloe Loughnan'ın bölüm başına istediği ücret...

Chloe Loughnan'ın bölüm başına istediği ücret...

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti

Fahriye Evcen'in acı günü

Pamela Anderson ile 12 gün evli kalan Jon Peters sessizliğini bozdu

12 gün evli kaldı! Borçlarını ödetip terk etti

Volkan Konak vasiyetini açıkladı

Volkan Konak vasiyetini açıkladı! 'Tüm bedenimi...'

Özlem Yıldız öpüşmeyi kesmiş!

Özlem Yıldız öpüşmeyi kesmiş!

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Bu Tarz Benim'in yarışmacısı Ayşegül Melisa Doğan estetikten bambaşka biri oldu

Son halini gören tanıyamadı! Sizce kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.