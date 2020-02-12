Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye destek yağıyor!

Bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ın kendisinden ayrılır ayrılmaz Serenay Sarıkaya ile aşk yaşaması hakkında konuştu. Gazetecilerin aldatma sorularına da samimi şekilde cevap veren Samyeli’nin açıklamasına sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

“DEDİKODU PROGRAMLARINA İÇERİK” SÖZLERİNİ KULLANMIŞTI

Defne Samyeli, geçtiğimiz Ekim ayında Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberleri Instagram hesabından “İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da ‘maksat hareket olsun’ mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum” diyerek yalanlamıştı. Aradan aylar geçti ve Samyeli’den ayrılan Cem Yılmaz’ın, Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

DEFNE’YE DESTEK MESAJLARI

Ortaya çıkan Atina görüntülerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, “Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı ön yargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün” dedi. İhanete uğradığını kabul eden Samyeli’nin “Konduramadım” sözleri ise Twitter’da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımlarla Samyeli’ye destek oldu.