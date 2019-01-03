Cem Yılmaz'ın tavla paylaşımı olay oldu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve dönem dönem özel hayatına dair keyifli paylaşımları da takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz yaptığı son paylaşımıyla yine dikkat çekti.

Bir tavla fotoğrafı paylaşan Yılmaz “Birazdan yeni yıl tavlasında zengin olacağım” notunu düştüğü kare üzerinden bir tavla karşılaşmasına oturduğunun sinyalini verdi.

Daha önce de ağabeyiyle oynadığı tavladan görüntüler paylaşan Yılmaz’ın bu karesindeki detaylar ise son derece dikkat çekiciydi.

Tavlanın ortasında bir tomar dolar durduğu görülürken aynı zamanda Cem Yılmaz’ın bu dolarları bir arada tutmak için sevgilisi Defne Samyeli’nin kendisine gönderdiği hediyeyi tercih ettiği görüldü.

