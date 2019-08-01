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Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletlerine rekor ilgi

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 01.08.2019 21:43 | Son Güncelleme

"CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum – Plus" isimli gösterisi sezon boyunca Zorlu PSM'de seyircisi ile buluşacak olan Cem Yılmaz'ın ilk 9 gösterisine ait biletler Perşembe günü satışa çıktı. Satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi ile gösterilen biletlerin tamamı 2 saat içinde tükendi.

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletlerine rekor ilgi

Cem Yılmaz'ın 30 gösteri ile Zorlu PSM Sahnesi'nde olacağının duyurulmasının ardından biletlerin satışa çıkacağı tarihi merakla bekleyen Cem Yılmaz severler,Zorlu PSM'de uzun kuyruklar oluşturdu.

Biletlerin rekor seviyeye ulaşması ile ilgili Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas "Konserler, festivaller, tiyatrolar, müzikaller... dolu dolu geçirdiğimiz bir sezonu geride bıraktık. Zorlu PSM'de yıllar boyunca hem Türkiye'den hem de dünyadan pek çok yıldızı sahnemizde ağırladık. Cem Yılmaz'ın yeni şovu CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus ilk günden beri hepimizin çok heyecanlandığı bir projeydi. 7. sezon duyurularımıza başladığımız bu günlerde izleyiciler tarafından çok yoğun bir ilgi göreceğini tahmin ediyorduk. Hazırlıklarımızı da buna göre yapmıştık. Zorlu PSM tarihine geçecek rekorlardan biri diyebilirim.. Şimdiden tüm bilet alanlara iyi seyirler dilerim. " dedi.

Dünyanın dört bir yanında 5.000'in üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, tüm sezon boyunca 30 gösteri ile Zorlu PSM sahnesinde yer alacak.Aralık ayından sonra gerçekleşecek 21 gösterilerin biletleri Biletix ve Zorlu PSM gişeleri üzerinden satışa çıkacak.


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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz cem yılmaz gösteri

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