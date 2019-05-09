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Cem Yılmaz korkuttu! 'Sahnede fenalaştı. Başta şaka sandık'

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GÜNDEM  | 09.05.2019 01:18 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sahnede fenalaştı. "Cidden iyi değilim" diyerek mola veren Yılmaz'ın daha sonra gösteriye devam ettiği öğrenildi. O anları sunucu Hakan Hatipoğlu anlattı.

Cem Yılmaz korkuttu! 'Sahnede fenalaştı. Başta şaka sandık'

Komedyen Cem Yılmaz gösterisi esnasında fenalaştı. 20 dakikalık molanın ardından tekrar sahneye dönen ünlü komedyenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

O anlara tanık olan sunucu Hakan Hatipoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cem Yılmaz gösteride fenalaştı. Başta herkes şaka sandık. Kulise yönelip, "Cidden iyi değilim" deyince herkes dondu kaldı. Sonrasında anonsla ve 20 dakika gösteriye ara verildi. Yarım saate bomba gibi döndü. Tansiyonu düşmüş ama korkuttu sonrası kahkahalar.. Geçmiş olsun üstad"


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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Hakan Hatipoğlu

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