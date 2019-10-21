MAGAZİN

Cem Yılmaz'la ilişkisi biten Defne Samyeli'nden ayrılık sonrası ilk paylaşım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 08:11 | Son Güncelleme

Nisan ayında başlayan aşkları geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde sonlanan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz çiftinin ayrılığı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konu hakkında sessizliğini koruyan Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi.

Cem Yılmaz'la ilişkisi biten Defne Samyeli'nden ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Nisan ayından bu yana birlikte olan ve magazin dünyasının en gözde çiftlerinden kabul edilen Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın aşkı, sürpriz bir şekilde sona erdi.

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Taraflar, ayrılık iddiaları hakkında sessizliğini korurken, sosyal medya hesaplarından birbirleriyle çekilmiş fotoğraflarını silmemeleri dikkat çekti.

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Söylentilere göre, ilk işi Levent'te, Cem Yılmaz'la kaldığı villadan ayrılmak olan Samyeli'den, ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi.

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Etiler'de görüntülenen ve gazetecilerin ayrılıkla ilgili sorularına "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyen Samyeli, Instagram'dan paylaştığı siyah saten askılı bluzuyla büyük beğeni topladı.

Konuşulanlara göre ayrılık nedeniyle epey üzgün olan Samyeli, ''Güzel İstanbul'' notuyla bir de hikaye paylaştı.

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Magazin kulislerinde, 7 aydır birlikte olan ve aşklarını sürpriz bir şekilde noktalayan çiftin, kıskançlık nedeniyle ayrıldıkları iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz defne samyeli ayrılık

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