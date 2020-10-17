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Cem Yılmaz: Nice yıllara güzeller

17.10.2020 17:12 | Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz: Nice yıllara güzeller

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan, Nil Karaibrahimgil ve Özkan Uğur'un yeni yaşını kutladı. Yılmaz, gönderisine "Nice yıllara güzeller" notunu düştü.

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Tarkan, Nil Karaibrahimgil ve Özkan Uğur'un yeni yaşını kutlayan Yılmaz, gönderisine, "Bugün Tarkan, Özkan ağabeyim ve Nil'in doğum günü. Nice yıllara güzeller..." notunu düştü.

Cem Yılmaz'ın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

"ONLAR BAZI ÜNLÜLER, BİZ NORMAL İNSANLARIZ"

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde oğlu Kemal ile birlikte okul alışverişine çıkmıştı.

Oğlu Kemal için okul malzemeleri aldığını belirten komedyen, "Bazı ünlüler çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı. Sizin böyle bir girişiminiz olacak mı?" şeklindeki soruya, "Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar bazı ünlüler. Biz normal insanlarız" yanıtını vermişti.

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