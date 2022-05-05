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Cem Yılmaz oğlu Kemal'in söylediklerini anlattı! "Sen ölsen milletin IQ'sü düşer"

05.05.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz Fatih Altaylı'nın programında oğlu Kemal ile arasında geçen bir konuşmayı anlattı. Cem Yılmaz'ın oğlu babasının kilosuyla ilgili yapılan yorumları görünce babasına "Ben her zaman yanındayım, sen ölsen milletin IQ'sü düşer" demiş.

Cem Yılmaz oğlu Kemal'in söylediklerini anlattı! "Sen ölsen milletin IQ'sü düşer"

Cem Yılmaz 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları arasındaydı. Cem Yılmaz oğluyla arasında gelen bir konuşmayı da programda anlattı.

Yılmaz, kendisine yapılan 'şişman' yorumlarıyla ilgili oğlu Kemal'in esprisini gülerek paylaştı. Cem Yılmaz oğlunun kendisine "Baba görüyorum gazetelerde senin için, 'yaşlı şişman' diyorlar. Sen harika bir adamsın ya! Olur mu öyle şey, ben her zaman yanındayım, sen ölsen milletin IQ'sü düşer" dediğini söyledi.

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Yakın zamanda film yapmayacağını belirten Cem Yılmaz, "Böyle bir kaynağım yok. Sinema filmi yapmak o kadar imkansız ki... 'Arif ve 216'yı 8.5-9 milyon dolar para (135 milyon TL) harcadık. 7 milyon kişi izlese, bilet başına 10 TL kalsa, 70 milyon TL" yorumunda bulundu.


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Cem Yılmaz
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