Cem Yılmaz olayın ortaya çıkmaması için Ozan Güven’e yardım mı etti? Bu iddia çileden çıkardı

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği belirtilen Ozan Güven'e olayın ortaya çıkmaması için Cem Yılmaz'ın yardım ettiği iddia edildi. Bu konuyu gündeme getiren Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk'e Cem Yılmaz sert çıktı.

Baştürk köşesindeki yazı da "Söylenen o ki, Cem Yılmaz her ne kadar yaşananları onaylamasa da, olayın ortaya çıkmaması konusunda Güven’e yardım etmiş. Sonrası malum... Bakalım iki ünlü arasındaki dostluk bu olayla beraber nasıl etkilenecek?" yazdı.

Cem Yılmaz bu habere şu sözlerle isyan etti: "Allah sizi kahretsin ya... Gerçekten artık sizin ne dediğiniz, ne söylediğinizi duyacak haliniz kalmamış. Dün 'Arkadaşım' olsa ne olur, şiddetin tarafı mı olur... Yazdığım halde... Olay mahkemede olduğu halde... Bunları yazıyorsunuz. Dava etsem 'ay ben öyle duydum' diyip kaçacaksın."

Cem Yılmaz açıklamasının devamında ise "Yani beni ekleyince konuya ne oluyor, tarafları yok mu bu konunun, yetmiyor mu? Doyurmuyor mu? Yazıklar olsun" dedi.



