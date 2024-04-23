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Cem Yılmaz "Şu alkolü bırak" yazan o isme sert çıktı! "Doçent doktor diyor ama..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.04.2024 11:25
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Son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiren Cem Yılmaz kendisine "Şu alkolü bırak" yazan akademisyene tepkisiz kalmadı. Cem Yılmaz paylaşımıyla gündem oldu.

Cem Yılmaz "Şu alkolü bırak" yazan o isme sert çıktı! "Doçent doktor diyor ama..."

Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilen paylaşımlarıyla dikkat çeken Cem Yılmaz gündemden düşmüyor.

Cem Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere bu kez X hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürmüştüç Yılmaz; "Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var" demişti.

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Yılmaz son olarak kendisine "Şu alkolü bırak içme şu zıkkımı" yazan Doç. Dr. Ömer Coşkun'a yanıt verdi.

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Yılmaz kendisine gelen yorumları paylaşarak "Doçent doktor diyor ama doçent hasta olmalı! Yanlış yazılmış hadi var sen de sözünü söyle doçent" dedi.

Vitrin


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