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  4. Fiziğine kötü yorumlar gelmişti! Nesrin Cavadzade bikinili pozlarını paylaşıp noktayı koydu

Fiziğine kötü yorumlar gelmişti! Nesrin Cavadzade bikinili pozlarını paylaşıp noktayı koydu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.04.2024 10:13
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Nesrin Cavadzade, bikinili ve fit haliyle verdiği pozlarla dikkat çekti ve oyuncunun zayıf olmasına dair yapılan yorumlar gözlerden kaçmadı. "Siz kıvrımsız deyince basamaktan destek aldım" diyen oyuncudan yeni pozlar geldi.

Fiziğine kötü yorumlar gelmişti! Nesrin Cavadzade bikinili pozlarını paylaşıp noktayı koydu

Nesrin Cavadzade, çıktığı tatilden fotoğraflarını paylaştı. Cavadzade, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafları ve fit haliyle dikkat çekti.

Pozlarına bazı takipçiler ise "kıvrımsız" ve "çok ince" şeklinde yorumlarında bulununca Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yeni pozlarını sevenleriyle paylaştı.

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Nesrin Cavadzade, yayınladığı fotoğraflara; "Siz kıvrımsız deyince basamaktan destek aldım. Bana yetiyo be aşko" ifadelerini kullandı.

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41 yaşındaki ünlü oyuncu başka bir gönderisine ise; "Herkesin kadınların nasıl olması gerektiğine dair ne çok fikri var. Hadi iyi günler." dedi.

Vitrin


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