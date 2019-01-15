MAGAZİN

Cem Yılmaz takipçilerine cevap verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.01.2019 11:44 | Son Güncelleme

Oyuncu ve senarist Cem Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden kendisi hakkında yapılmış bir haberi paylaştıktan sonra takipçileriyle bu konu üzerinde mesajlaştı.

Cem Yılmaz takipçilerine cevap verdi

Film yapımcıları ve sinema salonlarının işletmecisi arasında çıkan tartışma sonrası Cem Yılmaz’a açık bir davet yayınlayan ODTÜ Sinema Topluluğu, yanıt gelmeyince yeni bir açıklama yaptı. ODTÜ topluluğu, “Cem Yılmaz medyada bu konu üzerinde dikkat çekmeye devam ederken davetimizi yok sayarak aslında açıklamalarında samimi olmadığını göstermiş oldu” diyerek komedyen Cem Yılmaz’a tepki österdi. Yılmaz gelen bu tepkiyle ilgili yapılmış bir haberi sosyal medya hesabından paylaştı ve üzerine de “Tam da beklediğimiz gibi yanıt vermedi”! Yanlış düşünüyorsunuz ama Odtü candır…. problem yok” yazınca kendisini daha farklı bir mesaj trafiğinin içerisinde buldu.

TAKİPÇİLERİ YAZDI CEM YANITLADI

Yılmaz’ın bu tepkisi üzerine onu eleştiren takipçileri oyuncuya suçlamalarda bulunurken Cem Yılmaz da bu tweetlere sessiz kalmadı ve cevap verdi. İşte Cem Yılmaz’a yazılanlar ve verdiği yanıtlar:



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