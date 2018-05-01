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Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'a izin çıkmadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 10:07 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz’ın, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Tosun Paşa”yı yeniden çekmek için Arzu Film’e başvurduğu, ancak iki komedyenin de “Hayır” yanıtı aldığı ortaya çıktı.

Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'a izin çıkmadı!

Türkiye’nin iki önemli komedyeni Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gözünü Yeşilçam’a, üstelik de aynı filme dikti. İki ünlü oyuncunun, Kartal Tibet’in yönettiği, Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda’nın rol aldığı 1976 yapımı “Tosun Paşa”yı yeniden çekme talebiyle Arzu Film’e başvurduğu ortaya çıktı. Ancak iki girişimden de sonuç çıkmadı.

FERDİ EĞİLMEZ 'HAYIR' DEDİ

Şahan Gökbakar’ın yeni “Recep İvedik”e başlamadan önce Tosun Paşa’yı çekme talebini değerlendiren Ferdi Eğilmez, babası Ertem Eğilmez’in filmlerinin yeni versiyonuna sıcak bakmadığı gerekçesiyle söz konusu teklifi kibarca reddetti. Cem Yılmaz’ın da aynı taleple Ferdi Eğilmez’in kapısını çaldığı, ancak onun da “Hayır” yanıtı aldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Şahan Gökbakar

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