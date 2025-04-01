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Defne Samyeli Ekrem İmamoğlu soruşturmasına sessiz kalan ünlülere ateş püskürdü! ''Politik olmak zorunda...''

Gündeme dair açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, Ekrem İmamoğlu soruşturmasında sessiz kalan ünlülere sert çıktı. Ünlü isim; "Oyuncuların, sanatçıların sözleşmesi, reklam anlaşmaları var da, sesini yükselten milyonların sözleşmesi, patronu, müşterisi, sınavı, derdi, ailesi yok mu?" ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli Ekrem İmamoğlu soruşturmasına sessiz kalan ünlülere ateş püskürdü! ''Politik olmak zorunda...''
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmalar neticesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından birçok şehirde protestolar ve eylemler gerçekleştirildi. Bazı ünlü isimler sosyal medyada desteklerini göstermeye çalışırken bazı ünlüler sessizliğini korudu.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ...

Defne Samyeli bu süreçte sessiz kalan sanatçılara fena patladı. Samyeli sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda;

"Adalet, hak, hukuk arayan, bu amaçla meydanlara inen ya da duyurabileceği her platformda sesini duyurmaya çalışan HER BİR KİŞİNİN kaybedecek çok şeyi var.

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Oyuncuların, sanatçıların sözleşmesi, reklam anlaşmaları var da, sesini yükselten milyonların sözleşmesi, patronu, müşterisi, sınavı, derdi, ailesi yok mu?

Bakın, tanınırlık, toplum üzerinde çok etkili. Ve sorumluluk gerektiriyor.

Her sanatçı politik olmak zorunda değilse de, halka sattığı ürünün sadece performans değil, bir anlamda da duruş ve kimlik olduğu bilinciyle en azından mevcut durumdan hiç değilse üzüntü duyduğunu belirtir bir ses çıkarması gerektiğine inanıyorum.

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Bu ülke hepimizin.

Bugün sahip çıkacağız. Adalet diyeceğiz. Bizi yönetenler de, her hukuk devletinde olması gerektiği gibi bize kulak verecek. Biz halkız. Oylarımızla egemenliği devlete veren, biziz.

Uzak ve yakın tarih birçok örnekle dolu: Hukukun yok sayıldığı bir dünyada, bir dün gelir.

İşte o gün ne sözleşme kalır, ne proje, ne kanal, ne reklam, ne müşteri.

Benden söylemesi.

Az çok ünlü, etkisi, yetkisi olan herkese sevgilerimle." ifadelerini kullandı.

Mynet'in Sesi
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Ekrem İmamoğlu Defne Samyeli ekrem imamoğlu operasyonu
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bir sanatçı hukuk bilmeli. Sabit suçları var. Bunu savunmak sanatçıya yakışmaz.
Ekremin diploması yok
Fransa da Le pen 5 yıl ceza yedi kimse ortalığı yıkmadı !! kaldiki İmamoğlu kamu görevinde yani siyasi bir şey yok...
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