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Cemal Toktaş'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 19.05.2019 14:48 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye'nin başarılı oyuncusu Cemal Toktaş imajını değiştirdi. Toktaş'ın son halini takipçilerinin bir kısmı beğenirken bir kısmı ise beğenmedi.

Cemal Toktaş'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü

Ünlü oyucu Cemal Toktaş, imaj değiştirdi. Toktaş'ın son görüntüsü takipçilerini şaşırttı. Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

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Bazı kullanıcılar Toktaş'a sakalı yakıştırırken, bazıları ise eski görünümüne dönmesini önerdi.

Son olarak Bizim Hikaye dizisinde rol alan Cemal Toktaş, 'Güneşi Gördüm' filmindeki performansı ile izleyicilerden tam not almıştı.


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bizim hikaye Cemal Toktaş

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