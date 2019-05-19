Cemal Toktaş'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü

Ünlü oyucu Cemal Toktaş, imaj değiştirdi. Toktaş'ın son görüntüsü takipçilerini şaşırttı. Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.
Bazı kullanıcılar Toktaş'a sakalı yakıştırırken, bazıları ise eski görünümüne dönmesini önerdi.
Son olarak Bizim Hikaye dizisinde rol alan Cemal Toktaş, 'Güneşi Gördüm' filmindeki performansı ile izleyicilerden tam not almıştı.
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