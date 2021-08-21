Cemre Kemer kızı Karla'nın yüzünü ilk kez gösterdi

Yaklaşık sekiz ay önce Emir Medina ile dünyaevine giren ‘Hepsi’ grubunun eski solisti Cemre Kemer, 4 Temmuz 2021 tarihinde anne olmuştu.
36 yaşındaki şarkıcı, kızının dünyaya geldiğini; sosyal medya hesabından yayınladığı bu karelerle duyurmuştu.
Şimdilerde anne olmanın keyfini çıkartan Kemer, son paylaşımıyla kural bozdu. Daha önce minik kızının yüzünü göstermeyen ünlü isim, Karla'yla verdiği pozlarını yayınladı.
Kızının yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaşan çiçeği burnunda annenin "Karla" notuyla paylaştığı karelerde birçok kişi, Kemer'in bebeğini babası Emir Medina'ya benzetti.
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