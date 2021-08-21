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Cemre Kemer kızı Karla'nın yüzünü ilk kez gösterdi

21.08.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağılan Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, geçtiğimiz ay kızı Karla'yı kucağına almış ve ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Kızıyla karelerini takipçileriyle paylaşan Kemer, son paylaşımında; minik bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Cemre Kemer kızı Karla'nın yüzünü ilk kez gösterdi

Yaklaşık sekiz ay önce Emir Medina ile dünyaevine giren ‘Hepsi’ grubunun eski solisti Cemre Kemer, 4 Temmuz 2021 tarihinde anne olmuştu.

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GEÇTİĞİMİZ AY ANNE OLDU

36 yaşındaki şarkıcı, kızının dünyaya geldiğini; sosyal medya hesabından yayınladığı bu karelerle duyurmuştu.

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Şimdilerde anne olmanın keyfini çıkartan Kemer, son paylaşımıyla kural bozdu. Daha önce minik kızının yüzünü göstermeyen ünlü isim, Karla'yla verdiği pozlarını yayınladı.
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İŞTE KARLA BEBEK

Kızının yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaşan çiçeği burnunda annenin "Karla" notuyla paylaştığı karelerde birçok kişi, Kemer'in bebeğini babası Emir Medina'ya benzetti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemre Kemer Instagram
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