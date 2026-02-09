Cemre ne zaman düşecek? 2026 Cemre takvimi belli oldu!

Kışın soğuk günleri geride kalırken, baharın habercisi cemrelerin düşeceği tarihler merak konusu oldu. Halk inancına göre cemrelerin düşmesiyle hava, su ve toprak ısınmaya başlıyor, doğa yeniden canlanıyor.

“Kor, ateş parçası” anlamına gelen cemre, özellikle tarımla uğraşanlar için ekim-dikim zamanlarının belirlenmesinde önem taşıyor. Cemreler her yıl olduğu gibi önce havaya, sonra suya, en son toprağa düşüyor.

2026 cemre takvimi ise şöyle:

Cemre (Havaya): 19 Şubat Cemre (Suya): 26 Şubat Cemre (Toprağa): 5 Mart

Bu tarihlerle birlikte havaların kademeli olarak ısınması ve baharın kendini hissettirmesi bekleniyor. Mart ayının başıyla birlikte doğanın uyanışı daha belirgin hale gelecek.