Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Cemre ne zaman düşecek? 2026 Cemre takvimi belli oldu!

Kış mevsiminin sonlarına yaklaşırken, baharın gelişini simgeleyen cemrelerin ne zaman düşeceği merak konusu. 2026 yılı cemre takvimi belli oldu. İşte detaylar...

Cemre ne zaman düşecek? 2026 Cemre takvimi belli oldu!
Çiğdem Berfin Sevinç

Kışın soğuk günleri geride kalırken, baharın habercisi cemrelerin düşeceği tarihler merak konusu oldu. Halk inancına göre cemrelerin düşmesiyle hava, su ve toprak ısınmaya başlıyor, doğa yeniden canlanıyor.

“Kor, ateş parçası” anlamına gelen cemre, özellikle tarımla uğraşanlar için ekim-dikim zamanlarının belirlenmesinde önem taşıyor. Cemreler her yıl olduğu gibi önce havaya, sonra suya, en son toprağa düşüyor.

2026 cemre takvimi ise şöyle:

  1. Cemre (Havaya): 19 Şubat
  2. Cemre (Suya): 26 Şubat
  3. Cemre (Toprağa): 5 Mart

Bu tarihlerle birlikte havaların kademeli olarak ısınması ve baharın kendini hissettirmesi bekleniyor. Mart ayının başıyla birlikte doğanın uyanışı daha belirgin hale gelecek.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev bulamayınca ayakkabılıkta yaşadı!Ev bulamayınca ayakkabılıkta yaşadı!
Olimpiyatlar öncesi büyük şok: Sporcuları soydular!Olimpiyatlar öncesi büyük şok: Sporcuları soydular!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cemre bahar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.