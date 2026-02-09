Yarı yarıya inceldi: Ailesi bile tanıyamadı

İngiltere’de ilkokul öğretmeni olarak görev yapan 40 yaşındaki Ray Brown, verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Yaklaşık 73 kilo veren Brown, yemin tazeleme töreninde ortaya çıktığında bazı akrabaları tarafından tanınmadı.

Yıllarca kilolarıyla mücadele eden Ray Brown, en ağır döneminde 150 kilonun üzerinde bir kiloya ulaştığını anlattı. Çocukluğundan beri kilolu olduğunu söyleyen Brown, kilosunun hem sosyal hayatını hem de özgüvenini olumsuz etkilediğini ifade etti.

DİYETLER KALICI ÇÖZÜM OLMAMIŞTI

Daha önce birçok diyet denediğini ancak kalıcı sonuç alamadığını belirten Brown’un hayatı, pandemi sonrası doktorunun yönlendirmesiyle katıldığı Slimming World programıyla değişti. Eşi Amy ile birlikte başladığı süreçte ilk haftada verdiği kilolar, motivasyonunu artırdı.

Zamanla beslenme düzenini tamamen değiştiren Brown, sevdiği yemekleri daha sağlıklı şekilde hazırlamayı öğrendi. Kilo verdikçe enerjisinin arttığını söyleyen öğretmen, yürüyüşle başladığı spor serüvenini koşuya taşıdı ve bugün 10 kilometre koşabilir hale geldi.