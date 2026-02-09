Mynet Trend

Nipah virüsü can aldı! Ölümcül salgın için alarm verildi

Bangladeş’te Nipah virüsüne yakalanan bir kadın hayatını kaybetti. Ölüm oranı yüzde 75’e kadar çıkan yarasa kaynaklı virüs, Hindistan’daki vakaların ardından bölgede yeni salgın endişelerini artırdı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Bangladeş’te bir kadının Nipah virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Ocak ayında virüse yakalanan ve 40–50 yaş aralığında olduğu belirtilen kadın, hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, Hindistan’ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde tespit edilen Nipah vakalarının ardından geldi. Komşu ülkede yaşanan gelişmeler sonrası bazı bölgelerde Covid dönemini hatırlatan sınır ve sağlık önlemleri yeniden devreye alındı.

BELİRTİLER HIZLA AĞIRLAŞTI

Yetkililerin verdiği bilgiye göre hasta, 21 Ocak’ta ateş ve baş ağrısı gibi ilk belirtileri gösterdi. Kısa sürede kas krampları, iştahsızlık ve kusma başladı. Günler içinde bilinç kaybı, aşırı salya ve nöbetler görülünce hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Yapılan testlerde Nipah virüsü kesin olarak tespit edildi.

YARASA KAYNAKLI VİRÜS

Kadının seyahat geçmişi olmadığı, ancak haftalar boyunca çiğ hurma özsuyu tükettiği bildirildi. Uzmanlara göre Nipah virüsü çoğunlukla, yarasaların salya veya dışkısıyla kirlenen gıdaların tüketilmesiyle bulaşıyor.

DSÖ, hasta ile temas eden 35 kişinin gözetim altına alındığını ve şu ana kadar hepsinin testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Şimdilik yeni vaka bildirilmedi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 75’E KADAR ÇIKABİLİYOR

İngiliz sağlık otoritelerine göre Nipah virüsünde ölüm oranı yüzde 40 ila 75 arasında değişiyor. Hayatta kalan bazı hastalarda ise kalıcı nörolojik sorunlar, nöbetler ve kişilik değişimleri görülebiliyor. Virüsün aylar hatta yıllar sonra yeniden ortaya çıkabildiği de biliniyor.

AŞI VE TEDAVİ YOK

Şu ana kadar Nipah virüsüne karşı etkili bir aşı veya kesin tedavi bulunmuyor. Bu nedenle Malezya, Tayland, Endonezya ve Pakistan gibi ülkeler havaalanlarında ateş taraması uygulamalarını artırdı.

