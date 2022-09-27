Cenaze töreni Kraliçe Elizbeth'inkinden bile pahalıydı: Şinzo Abe'ye veda!

2012-2020 döneminde görev yapan ve Japonya'nın en uzun süre koltukta kalan başbakanı olarak bilinen Abe 8 Temmuz’da suikast sonucu hayatını kaybetmiş ve olay ülkede şok etkisi yaratmıştı. Abe'nin ölümünün ardından 12 Temmuz’da Tokyo’da aile mensupları ve yakın dostlarının katıldığı özel bir merasim düzenlendi.

TEPKİ GÖRDÜ

Ancak merasim sonrası Başbakan Kişida Fumio hükümetinin Şinzo Abe için devlet töreni düzenlenmesi kararı alması büyük tepki gördü. Yüksek maliyeti nedeniyle ülkede büyük tartışma yaratan resmi cenaze töreni, protestolar eşliğinde düzenlendi.

''DEVLET TÖRENİNE HAYIR''

Abe için bugün Tokyo'da düzenlenen merasimin, Japon hükümetine 11,16 milyon dolara mal olduğu açıklandı. Cenazenin Meclis müzakeresi olmadan ve Japonya'da enflasyonun yükseldiği bir dönemde halkın vergileriyle gerçekleşmesi büyük tepkiye yol açtı. İnsanlar ‘Devlet törenine hayır’ diye bağırdılar.

KRALİÇE'NİN TÖRENİNDEN BİLE MASRAFLI

Bu tutar, 8 Eylül'de hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninden bile fazla olduğu iddia edildi. Kraliçe'nin 10 gün süren ve İngiltere'de eleştirilere yol açan cenaze töreninin masrafları resmi makamlar tarafından açıklanmadı ancak 8 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.



