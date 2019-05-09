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Cenaze töreninde tabutu düşürdüler

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2019 17:42 | Son Güncelleme

Gana’da profesyonel dansçılar, cenaze töreni sırasında dans ederek taşımakta oldukları tabutu düşürdü.

Gana’da son yıllarda cenaze törenlerinde tabut, profesyonel dansçılar tarafından, dans eşliğinde taşınıyor. Ailenin acısını dindirme ve metanetlerini arttırma amacıyla yapılan merasimde dansçılar tabutu çeşitli dans figürleri eşliğinde taşıyor.

CENAZE, TABUTUN DIŞINA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde benzeri bir cenaze töreninde dansçılar, omuzlarındaki tabutu yere düşürdü. Acılı ailenin gözyaşlarıyla izlediği tören sırasında tabutun düşmesi ve cenazenin tabutun dışına çıkması ailenin acısını katladı. Olay sırasında dansçılar da büyük şok yaşadı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gana tabut cenaze

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