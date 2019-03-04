Mynet Trend

Cenazesini almaya geldikleri adam, ayağa kalkıp yürümeye başladı!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 04.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Trabzon'da geçirdiği felç sonucu "öldü" denilen ve memleketi Ağrı'da cenaze hazırlıkları yapılan 66 yaşındaki Zeki Yıldız, Samsun'da yapılan tedavinin ardından ayağa kalktı.

Memleketi Ağrı'dan Trabzon'daki oğlunun yanına misafirliğe giden Zeki Yıldız, oğlunun evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede toplardamar tıkanması tanısı konulan Yıldız, iki gün yoğun bakım servisinde kaldırıldı. "Öldü" gözüyle bakılan Yıldız'ın memleketinde cenaze hazırlıkları yapıldı. Doktorlar son bir umut için hastayı Samsun Sağlık Müdürlüğü Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etti. Yıldız, 112 ambulansı ile solunum cihazına bağlı olarak 4 saatte Samsun'a getirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezinde 3 saatlik bir operasyonla anjiyo uygulanan Yıldız, tedaviye cevap vererek kendine geldi. Samsun'a Yıldız'ın cenazesini almak için gelen akrabaları; ayağa kalkıp yürümeye başlayan Yıldız'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

AW637992_05

"ÖBÜR DÜNYAYA GİDİP GELDİM"

Trabzon'da fenalaştıktan sonra hiçbir şey hatırlamayan ve gözlerini Samsun'da açan Zeki Yıldız, "Öbür dünyaya gidip geldim. Şu anda iyiyim. Fakat hiçbir şey hatırlamıyorum. Doktorlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Babasına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sabahattin Yıldız, "Ağrı Patnosluyuz. 20 yıldır Trabzon'da oturuyorum. 10 kardeşiz. Babam 2 ay önce bize geldi. Bir sabah fenalaştı. Hiç hareket edemiyordu. Hastaneye kaldırdık. İki gün yoğun bakımda kaldı. Biz acilde bekliyorduk. Makineye bağlıydı. Babamın yanına girenler 'ölmüş' diyordu. Doktorlar da pek ümit vermedi. Bizi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Burada müdahale yapıldıktan sonra kendine geldi. Öldü gözüyle bakıyorduk. Memlekete telefon açtık. Cenaze hazırlıkları yaptırdık. Memleketten 20-30 kişi akrabamız geldi. Cenaze için geldiler. Ama böyle düzeldiğini görünce onlar da şaşırdı. İnanamadılar. Şu an durumu iyi. Allah'a şükür. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

AW637992_06

"10 DAKİKA İÇERİSİNDE HASTAYA MÜDAHALE ETTİK"

Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Kürşad Akpınar, "Hastamız bize Trabzon'dan yönlendirildi. Orada makineye bağlıydı. Tanısında beyin toplardamarlarında tıkanma tanısı vardı. Bize bilgi gelince inme merkezimizde anjiyo cihazını hazırladık. Hastanemize girdikten sonra 10 dakika içerisinde hastaya müdahale ettik. Anestezi hekimimizin desteğiyle hastayı anjiyoya aldık. Toplardamardaki pıhtıları alıp damarların açılmasını sağladık. Tabii, bu işlem hayat kurtarıcı bir tedavi oldu. İki gün hastayı takip ettik. Yemek yemeye başladı. Şu an eski haline geldi diyebiliriz" şeklinde konuştu.

AW637992_02

"İLK DAKİKALAR ÇOK ÖNEMLİ"

Beynin toplardamar tıkanmasının inme hastalarının yüzde 1'ini oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Akpınar, "Yüzde 15 hastada tedavi verilmesine rağmen yanıt alınamayarak hasta giderek kötüleşiyor. Bu hastamız da Trabzon'da uygun tanıdan sonra uygun tedavi başlanmış ve tedaviye cevap alınamadığı için bize gönderildi. İnme Merkezimiz açılalı 2 yıl oldu. Bu güne kadar 150 hastaya atardamardan müdahale ettik. Bu hastamızla birlikte hastanemizde ilk defa toplardamardan anjiyografi ile bir hastaya müdahale ettik. Çok güzel bir sonuç aldık. Hastamız şu an iyi durumda. Bu konuda dakikalar çok önemli. İlk 6 saat çok çok önemli. 6 saatten sonra bu tarz hastaların geri dönüşü pek sağlıklı olmuyor. Hasta yakınlarının bu konuda bilinçli olmalı. Hemen 112'ye haber vermeleri gerekiyor. Bu işte çok fazla bölümün desteği var. Bu bir ekip işi. Sağlık Bakanlığımız bu konulara çok önem veriyor. Samsun İl Müdürlüğümüz ve başhekimimiz de bize destek oluyor" açıklamalarında bulundu.

AW637992_03

AW637992_01

Kaynak: İHA

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Bodrum'da görüntülendi! Yetkililer uyardıBodrum'da görüntülendi! Yetkililer uyardı
Şırnak'ta şaşırtan görüntü! Çığ düştü, ortaya bu manzara çıktıŞırnak'ta şaşırtan görüntü! Çığ düştü, ortaya bu manzara çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Ağrı cenaze

En Çok Okunan Trend Haberler

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Tek tek kefenleyip yan yana gömdüler!

Tek tek kefenleyip yan yana gömdüler!

Sahaya jiletle çıkıp rakiplerini yaraladı

Sahaya jiletle çıkıp rakiplerini yaraladı

Üst araması sırasında bulundu! Casus filmlerinden fırlamış gibi!

Üst araması sırasında bulundu! Casus filmlerinden fırlamış gibi!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu

Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda gizemli hayırsever! Evlerin kapısına para dolu zarf bırakıyor

Beyoğlu'nda gizemli hayırsever! Evlerin kapısına para dolu zarf bırakıyor

Tanımadığı kişi dokundu, son anda hayatı kurtuldu

Tanımadığı kişi dokundu, son anda hayatı kurtuldu

Kara yılan kış uykusundan erken uyandı

Bodrum'da görüntülendi! Yetkililer uyardı

Şırnak'ta şaşırtan görüntü! Çığ düştü, ortaya bu manzara çıktı

Şırnak'ta şaşırtan görüntü! Çığ düştü, ortaya bu manzara çıktı

Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Tek başına trafiği birbirine kattı! Bir kent onu konuşuyor

Öldüren şantaj! İntihar ettiği ortaya çıkınca...

Öldüren şantaj! İntihar ettiği ortaya çıkınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.