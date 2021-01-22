Cendere Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Cendere Köprüsü tarihi, hikayesi

Efsaneler şehri Adıyaman gezilecek yerler listelerinde muhakkak olması gereken Cendere Köprüsü yıllara meydan okuyarak Romalılardan günümüze miras kalmış. Bize de bu tarihi köprüyü gezmek düşmüş.

CENDERE KÖPRÜSÜ NEREDE

Köprü Adıyaman ili Cendere çayı üzerinde yer alıyor. Kahta ve Sincik’i birbirine bağlıyor. Kâhta İlçesi'nden Nemrut Dağı’na doğru giderken Karakuş Tümülüsü’nü geçtikten yaklaşık 10 kilometre sonra Sincik-Kocahisar yol ayrımında bulunuyor.

Cendere Köprüsü yol tarifi için buraya tıklayın.

Adıyaman-Cendere Köprüsü arası 43 km.

CENDERE KÖPRÜSÜ TARİHİ

Köprü Roma İmparatoru Septimius Severus’un (MS 193-211) emriyle o tarihte Samsat’ta (Somasata) karargâh kuran XVI. Lejyon tarafından yaptırılmış.

CENDERE KÖPRÜSÜ ÖZELLİKLERİ

Cendere Köprüsü, bir Antik Roma mimarisi örneği. Biri ana kemer ve biri tahliye kemeri olmak üzere iki kemerden oluşan köprü her biri tonlarca ağırlıkta olan düzgün kesme taşlardan yapılmış. Köprü 7 metre genişliğinde, 30 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğundadır. En ilginç mimari özelliği harç kullanılmadan yapılmış olmasıdır. Köprü, her iki tarafından rampa biçiminde yükselerek orta kısımda birleşiyor. Bu özellik köprünün hem statik olarak dayanıklılığını artırıyor hem de köprüye anıtsal bir görünüm kazandırıyor.