Cendere Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Cendere Köprüsü tarihi, hikayesi

Efsaneler şehri Adıyaman gezilecek yerler listelerinde muhakkak olması gereken Cendere Köprüsü yıllara meydan okuyarak Romalılardan günümüze miras kalmış. Bize de bu tarihi köprüyü gezmek düşmüş.
Köprü Adıyaman ili Cendere çayı üzerinde yer alıyor. Kahta ve Sincik’i birbirine bağlıyor. Kâhta İlçesi'nden Nemrut Dağı’na doğru giderken Karakuş Tümülüsü’nü geçtikten yaklaşık 10 kilometre sonra Sincik-Kocahisar yol ayrımında bulunuyor.
Cendere Köprüsü yol tarifi için buraya tıklayın.
Adıyaman-Cendere Köprüsü arası 43 km.
Köprü Roma İmparatoru Septimius Severus’un (MS 193-211) emriyle o tarihte Samsat’ta (Somasata) karargâh kuran XVI. Lejyon tarafından yaptırılmış.
Cendere Köprüsü, bir Antik Roma mimarisi örneği. Biri ana kemer ve biri tahliye kemeri olmak üzere iki kemerden oluşan köprü her biri tonlarca ağırlıkta olan düzgün kesme taşlardan yapılmış. Köprü 7 metre genişliğinde, 30 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğundadır. En ilginç mimari özelliği harç kullanılmadan yapılmış olmasıdır. Köprü, her iki tarafından rampa biçiminde yükselerek orta kısımda birleşiyor. Bu özellik köprünün hem statik olarak dayanıklılığını artırıyor hem de köprüye anıtsal bir görünüm kazandırıyor.
1997’ye kadar üzerinden 5 ton ağırlığa kadar olan taşıtların geçmesine izin verilen köprü, tadilattan geçtikten sonra araç geçişine tamamen yasaklanmış. 500 metre doğusuna yapılan yeni köprü kullanılıyor.
Adıyaman Cendere Köprüsü'nün hikayesine gelelim şimdi. Köprünün güneydeki girişin her iki tarafında birer adet sütun bulunuyor. Üzerinde yer alan yazıtlardan birinin köprüyü yaptıran İmparator Septimius Severus, diğerinin karısı Julia Domna adına dikildiği anlaşılıyor. Kuzeydeki girişin bir tarafında bulunan sütun üzerindeki yazıt ise bu sütunun oğulları Caracalla adına dikildiğini gösteriyor. Bu sütunun karşısında köprünün yapıldığı dönemde oğulları Geta adına dikilmiş bir sütun daha olduğu biliniyor. Ancak Septimius Severus’tan sonra tahta geçen İmparator Caracalla (MS 211-217), kardeşi Geta’yı öldürterek Roma topraklarında Geta adına dikilen ne varsa yıktırmış, bu yıkımdan Cendere Köprüsü de nasibini almış ve kardeşi Geta adına dikilen sütun kaldırılmış.
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