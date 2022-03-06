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Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cengiz Kurtoğlu evli mi?

06.03.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cengiz Kurtoğlu'nun hayatı araştırılıyor. Artvin doğumlu Cengiz Kurtoğlu Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcıdır. 61 yaşındaki Kurtoğlu Arhavi'de "Ciha Dağı Efsanesi" adlı bir orkestra kurarak müzik hayatına adım attı. Bundan önce Kurtoğlu, memleketindeki çay fabrikasında memur olarak çalışıyordu. Peki Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cengiz Kurtoğlu evli mi? İşte merak edilenler...

Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cengiz Kurtoğlu evli mi?

Müzik hayatı boyunca birçok albüm çalışmasına imza atmış Cengiz Kurtoğlu arabesk müziğin simge isimlerinden biridir. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Fatma Kurtoğlu ile evli olan Cengiz Kurtoğlu'nun Orçun Bora, Aylin ve Aydın adlarında 3 çocuğu bulunuyor. İşte Cengiz Kurtoğlu hakkında detaylar...

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

5 Mayıs 1959 Arhavi, Artvin doğumlu Cengiz Kurtoğlu öğrenim hayatını Artvin'de tamamladı. Laz asıllı Kurtoğlu 20 yaşındayken askerlik için Ankara'ya gitti. İlk çocuğu Orçun, o dönemde dünyaya geldi. Kurtoğlu dönüşte bir süre Artvin'de kaldı. 1982'de İstanbul'a geldi ve ilk kaydını, o zamanların ünlü plakçısı olan Şahin Özer'e gönderdi. 1984 yılında ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın çıktı. Kurtoğlu; Unutulan, Gelin Etmişler, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Duvardaki Resim, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla akıllara kazındı.

Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cengiz Kurtoğlu evli mi?

CENGİZ KURTOĞLU ALBÜMLERİ

Usta Çırak (Hakan Altun ile birlikte) (2018) (Çıkış Tarihi: 8 Haziran 2018)
Saklı Düşler (2014) (Çıkış Tarihi: 3 Eylül 2014)
Sessizce (2010) (Çıkış Tarihi: 8 Mart 2010)
Erkan Ocaklı Türküleriyle (2008)
Canın Sağolsun (2006) (Çıkış Tarihi: 18 Aralık 2005)
Ayrılık Saati (2005) (Çıkış Tarihi: 25 Ocak 2005)
Sensiz Olmuyor (2004) (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1993)
Sindomax (2001)
Yalancı Bahar (2001) (Çıkış Tarihi: 3 Ocak 2001)
Sözlerim Sevenlere (2000) (Çıkış Tarihi:21 Eylül 2000)
Hiç Aklıma Gelmemişti (2000) (Çıkış Tarihi: 1 Ocak 2000)
Gözü Yaşlı Yaşanmıyor (1999) (Çıkış Tarihi: 1 Temmuz 1999)
Unutulmayanlar 2 (1999) (Çıkış Tarihi: 23 Şubat 1999)
Hain Geceler (1998) (Çıkış Tarihi: 30 Eylül 1998)
Unutulmayanlar /Unutulan (1997) (Çıkış Tarihi: 23 Aralık 1996)
Seviyorum (1995) (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1995)
Seven Benim (1994) (Çıkış Tarihi: 21 Nisan 1994)
Cengiz Kurtoğlu 93 Konseri (1993)

Sensiz Kutladım (1992) (Çıkış Tarihi: 20 Kasım 1992)

Dostlar Tavernası 3 (1992) (Çıkış Tarihi: ? 1992)
Gözlerin (1991) (Çıkış Tarihi: 23 Eylül 1991)
Aşkımız İçin (1990) (Çıkış Tarihi: 23 Ağustos 1990)
Dostlar Tavernası 2 (1990) (Çıkış Tarihi: ? 1990)
Hayatımı Yaşıyorum (1989) (Çıkış Tarihi: 23 Temmuz 1989)
Salimin Tavernasında Krallar Elele (1989)
Dostlar Tavernası (1988) (Çıkış Tarihi: ? 1988)
Bizim Şarkımız (1988) (Çıkış Tarihi: 12 Haziran 1988)
"Şampiyonluk Gecemiz (albüm) " en büyük cimbom" " (1988)
Yıllarım (1987) (Çıkış Tarihi: 11 Mayıs 1987)
Unutulan (1986) (Çıkış Tarihi: 26 Nisan 1986)
Sen Sözden Anlamaz Mısın? (1984) (Çıkış Tarihi: 12 Eylül 1984)

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Cengiz Kurtoğlu
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