Mynet Trend

Cengiz Ünder'in golünü küçümseyen Roma taraftarı Marco Nicolai rezil oldu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 12.04.2019 16:37 | Son Güncelleme

Roma'daki milli gururumuz Cengiz Ünder’in Parma'ya attığı golü "Ben bile atardım" diyerek küçümseyen Marco Nicolai isimli taraftarı, stada getirildi ve aynı pozisyon birebir canlandırıldı. 3 atakta da golü atamayıp rezil olan taraftar "Bir daha böyle bir şey söylemem" dedi.

Roma forması giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder'in Parma'ya attığı gol için sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Onu ben bile atarım" diyen Roma taraftarı Marco Nicolai rezil oldu.

Roma stadına getirilen Nicolai, Cengiz'in gol attığı pozisyonun canlandırıldığı 3 tekrarda da başarısız oldu. Nicolai pozisyonlardan sonra ise "Bir daha böyle bir şey söylemem" ifadesini kullandı.


PARTNERÜnlü rapçinin kızını bir de şimdi görünÜnlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
İşte sosyal medyadan Can Bartu için atılan mesajlarİşte sosyal medyadan Can Bartu için atılan mesajlar
Süper babaanne, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyorSüper babaanne, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Marco Nicolai Roma Parma

En Çok Okunan Trend Haberler

Papa ayaklarına kapanıp, öptü!

Papa ayaklarına kapanıp, öptü!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

En yakın arkadaşıyla karısını bastı!

En yakın arkadaşıyla karısını bastı!

CHP'yi karıştıran afiş! Başkanlar birbirine girdi

CHP'yi karıştıran afiş! Başkanlar birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım yorumu!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Rum asıllı futbolcu camide katledilen Müslümanları unutmadı

Rum asıllı futbolcu camide katledilen Müslümanları unutmadı

David Beckham'a unutulmaz şaka

David Beckham'a unutulmaz şaka

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Can Bartu hayatını kaybetti sosyal medyadan mesaj yağdı

İşte sosyal medyadan Can Bartu için atılan mesajlar

Süper babaanne Sevgican Yalçın, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

Süper babaanne, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

Türk sporu ve Fenerbahçe’nin efsanesi 'Sinyor' Can Bartu

Can Bartu ve Metin Oktay'ın tarihe geçen o anları...

Tolga Ciğerci'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Milli futbolcu sosyal medyayı salladı!

İmamoğlu'nun derbi planı ortaya çıktı!

İmamoğlu'nun derbi planı ortaya çıktı!

İsviçre'de Fatih Terim krizi: Malouda, Zürich'ten kovulduğunu sosyal medyadan öğrendi

İsviçre'de 'Fatih Terim' krizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.