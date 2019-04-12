Cengiz Ünder'in golünü küçümseyen Roma taraftarı Marco Nicolai rezil oldu

Roma forması giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder'in Parma'ya attığı gol için sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Onu ben bile atarım" diyen Roma taraftarı Marco Nicolai rezil oldu.

Roma stadına getirilen Nicolai, Cengiz'in gol attığı pozisyonun canlandırıldığı 3 tekrarda da başarısız oldu. Nicolai pozisyonlardan sonra ise "Bir daha böyle bir şey söylemem" ifadesini kullandı.



