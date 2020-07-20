Cengiz Ünder, Napoli ile anlaşma noktasına geldi!

İtalya Serie A’da 2017 yılından beri Roma’nın formasını giyen Cengiz Ünder için uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Bu anlamda Avrupa’dan ve Çizme’den birçok kulüp, Milli futbolcumuz için temaslarını sürdürüyordu. Ancak ilk resmi teklifi önümüzdeki günlerde Napoli’nin yapacağı öğrenildi. Mavi-Beyazlı ekibin hocası Gennaro Gattuso’nun transfer listesinde 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu ilk sıraya yazdığı bildirildi. Bu anlamda Napoli ’nin, ilk temasları sağladığı ve Cengiz için 30-35 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli önereceği belirtildi.

BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ AÇIKLADI

Göksel Gümüşdağ, "Cengiz Ünder'i 15 milyon euroya sattık. Napoli'ye gitme durumu var, görüşülüyor bildiğim kadarıyla. Oradan da bize gelecek para var." dedi.

