Cenk Eren'den Selda Bağcan sürprizi

Tanju Okan ve Ferdi Özbeğen şarkılarını seslendirdiği “Repertuvar” proje albümlerindeki güçlü yorumculuğuyla müzik severlerden büyük beğeni toplayan Cenk Eren yine çok özel bir proje için stüdyo çalışmalarına başladı. Yaz sonu müzik severlerle buluşacak albümü için sır vermeden çalışan ünlü şarkıcı bir yandan da Bodrum, Çeşme, Antalya ve Kıbrıs’ta konserler veriyor.

"Hay Aksi" isimi single çalışması yaz boyu en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan eğlence ve sahne dünyasının efsane ismi Cenk Eren, yoğun konser maratonunda bile form tutmayı da ihmal etmiyor. Her gün açık hava yürüyüşleri yaptığını söyleyen ünlü şarkıcı; yaptığı sıvı detoksu kapsamında elma, ıspanak, kara lahana, limon, maydanoz, çilek, karpuz ve salatalık sularından oluşan karışımlar tüketiyor.

Önceki akşam Bodrum People sahnesinde oldukça enerjik ve kilo vermiş fit görünen Cenk Eren repertuarı ile de dinleyenleri mest etti. Kendisini dinlemeye gelenler arasında ünlü şarkıcı Selda Bağcan ile beraber şarkılar söyleyen Cenk Eren dinleyenlerine Selda Bağcan ile beraber bir proje yapacaklarının müjdesini verdi.

