Cenk Eren'in Pınar Altuğ'un fotoğrafına yaptığı yorum olay oldu! "Dolabında uzun etek yok"

1992 senesinden, annesinin evindeki odasından elinde telefon ve üzerinde bir mini etekli bir pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a birçok ünlü isim ve binlerce takipçisi yorumda bulundu. Yorumda bulunan ünlülerden biri de şarkıcı Cenk Eren oldu.

Altuğ’un bu fotoğrafına ünlü şarkıcı Cenk Eren ‘Yok kardeşim kadının dolabında uzun etek yok’ yazdı. Eren’in yaptığı bu yoruma ünlü oyuncunun bazı takipçileri tepki gösterdi.

CENK EREN'DEN AÇIKLAMA

Cenk Eren, sosyal medyadaki eleştiriler sonrasında Instagram hesabından açıklama yaptı. Cenk Eren, "Ben 20 yıllık dostluğumuza ve her zamanki espri yaklaşımlarımıza istinaden ve bizim aramızda espri konusu olan mini etekle ilgili yorum yaptım. Bunun üzerine telefonlaşıp gülüştük ama bakıyorum ki konuyu farklı boyutlara taşıyorlar. Hiçbir şekilde kimse için giyim tarzı ile ilgili eleştiride bulunmam söz konusu olmaz" dedi.





