Cenk Eren yüzünü gerdirip "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" demişti! Son halini paylaştı

Ünlü erkeklerin estetik olması son günlerde gündeme gelirken bu kervana katılan son isim Cenk Eren olmuştu.



Değişimiyle dikkat çeken Cenk Eren'in, yüz gerdirme operasyonu sonrası pozları sosyal medyanın diline düşmüştü.

Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" demişti. Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmıştı ve Cenk Eren'i kimse tanıyamamıştı.

Cenk Eren ameliyat ödemlerinden kurtuldu ve son halini paylaştı. Eren'i yine görenler "Cenk nerede?", "Bu kim?", "Abi yazık ya bu haline ne?" yorumlarında bulundu.

Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesini gerdirmek için 800 bin ile 1 milyon TL arasında ödeme yaptı.







